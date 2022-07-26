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Kütahya'da işçi otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Kütahya'da işçi otobüsü devrildi: 11 yaralı
26 Temmuz 2022 Salı 11:31

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #işçi #otobüs #kaza
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