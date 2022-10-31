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Kütahya'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!

Kütahya'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!
31 Ekim 2022 Pazartesi 10:24

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsle çarpışan Karayolları'na ait kamyonun şoförü Hakan Dirgin öldü. Yaralanan diğer sürücü C.A. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı çevre yolunda meydana geldi. Hakan Dirgin'in kullandığı Karayolları'na ait 16 AEA 330 plakalı kamyon, karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki 43 UD 329 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ters dönen kamyonun şoförü Hakan Dirgin olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü C.A. ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaza #ölüm #haber
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