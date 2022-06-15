Kütahya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 49 yaşındaki Ali Yaşar Yanak hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Tuncay Bora Yanak ise ağır yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir’e giden Tuncay Bora Yanak’ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı. Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kütahya’da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak’ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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