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Kütahya'da otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
26 Aralık 2022 Pazartesi 09:02

Kütahya Emet ilçesinde bir otomobil TIR ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 57 yaşındaki Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, TIR'ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Kaza, geç saatlerde Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı TIR, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı. Yan yatan TIR’ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Keskin’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Emet-Tavşanlı kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #emet #kaza #ölüm #haber
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