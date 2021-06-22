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Kütahya'da sağanak tarlalara zarar verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son 48 saatte metrekareye 41 kilogram yağış düşerken, şiddetli sağanak ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor. Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, yağış nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü söyledi

22 Haziran 2021 Salı 12:46

Hisarcık'ta 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Tetik Deresi taştı, çevresindeki tarım arazileri ise su altında kaldı. Birçok evi de su bastı. Sağanaktan en çık etkilenen Hasanlar köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, selden zarar gören köylülerin zararlarını beyan ettikleri dilekçelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmadan köy meydanında aldıklarını söyledi.

'10 BİN DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ise sağanak nedeniyle yaklaşık 10 bin dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Hasanlar köyünde dün yaşanan doğal afetten dolayı çiftçilerimizin ürünleri çok büyük zarar görmüştür. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber selden zarar gören arazileri gezdik. Selden tahmini 10 bin dönüm ekili alan zarar gördü. Üreticilerimizin zarar tespitleri yapılıp, zararları karşılanacaktır. İlçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlar selden zarar gören Hasanlar köyünde gerekli çalışmaları yapıyor. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun” dedi.

Köyde bulunan derelerin ıslah edilmesini gerektiğini ifade eden köy muhtarı Erdoğan Demir de yağışlardan çok zarar gördüklerini kaydederek, “Köyümüzde derenin çok olması ve arazinin engebeli olması yüzünden sık sık sel baskınlarına maruz kalıyoruz. Sel sonrası ekili alanlarımızda büyük zarar var. Bu dere yataklarının açılmasını ve ıslah edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #kütahya yağmur #sağanak
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