Kütahya'da üniversiteye personel alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Kütahya'da üniversiteye personel alınacak
31 Ocak 2023 Salı 10:19

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak olup 15 gün içinde yapılacaktır.


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