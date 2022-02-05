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Kütahya'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Kütahya'da zincirleme kaza: 10 yaralı
05 Şubat 2022 Cumartesi 15:49

Gediz-Uşak Çevre Yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Şuayp Kart yönetimindeki 43 LH 494 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Koç'un kullandığı 06 EF 1181 plakalı otomobil ve Süleyman Yılmaz idaresindeki hasta taşıyan 43 AG 891 plakalı ambulans çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan ambulanstaki hastanın da aralarında olduğu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #trafik kazası #kaza
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