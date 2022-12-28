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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 kişi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 45 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 kişi alacak
28 Aralık 2022 Çarşamba 10:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 10 Ocak 2023 tarihinde son bulacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.

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