Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak
22 Şubat 2023 Çarşamba 11:48

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.


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