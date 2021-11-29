DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
0
HATA AVCISI!
HATA AVCISI!
0
BORNOVA LAVANTA KOKACAK!
BORNOVA LAVANTA KOKACAK!
0
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
0

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 11 kişi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 11 kişi alacak
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitenin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #kütahya #öğretim üyesi
Önceki Haber
ODTÜ, araştırma görevlisi alacak
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Bize yolsuzluk dosyaları akmaya başladı, zamanı gelince açıklayacağız
Markete gidiyorum diye evden çıkan kadın 3 gündür kayıp!
Markete gidiyorum diye evden çıkan kadın 3 gündür kayıp!
0
Muğla'da baba ve iki oğlu evlerinde öldürüldü!
Muğla'da baba ve iki oğlu evlerinde öldürüldü!
0
Muğla'da fırtına nedeniyle iki tekne karaya oturdu
Muğla'da fırtına nedeniyle iki tekne karaya oturdu
0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Manisa'da bir çiftçi kendini astı!
Manisa'da bir çiftçi kendini astı!
0
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.