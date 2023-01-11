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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası kadın girişimcilik projesi için personel alımı yapacağını açıkladı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak
11 Ocak 2023 Çarşamba 10:27

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) bünyesinde kurulacak olan Kadın Girişimcilik Ofisinde görevlendirilmek üzere ilandaki şartlara haiz personel alınacaktır.

İlgilenen adayların en geç 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar özgeçmişlerini ik@kutso.org.tr adresine e-posta ile ya da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine elden ulaştırmaları gerekmektedir.

İlanın detayları için tıklayınız.

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