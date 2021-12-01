Kütahya'ya kar yağdı

Kütahya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Kent merkezi yakınlarındaki Boyalı Dağı kar yağışıyla beyaza büründü. Domaniç ilçesindeki bin 500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Gediz ilçesindeki Kütahya ile Uşak'ın doğal sınırını oluşturan ve kayak merkezinin bulunduğu 2300 metre rakımlı Murat Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.