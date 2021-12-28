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Kuyumcu soyguncularını çamurlu ayakkabıları ele verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalan 1'i kadın 3 şüpheli, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izler takip edilerek yakalandı

Kuyumcu soyguncularını çamurlu ayakkabıları ele verdi
28 Aralık 2021 Salı 15:11

Olay, 26 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarm kablosunu kesip, içeri giren kişiler, 1 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği hard diski de alan şüpheliler kaçtı. Bir gün sonra dükkana gelen iş yeri sahibi durumu fark edip, polise bildirdi.

İŞ YERİNİN ARKASINDAKİ EVDE YAKALANDILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, dükkan ve dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Ekipler, izlerin kuyumcu dükkanının arkasındaki bir eve kadar devam ettiğini belirledi. Evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapıp, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 1'i kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kuyumcu #kuyumcu soygunu #altın #hırsızlık
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