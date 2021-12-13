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Kuzenini bıçaklayarak öldürdü!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yakup Yarav (20), kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü kuzeni Emrah Yarav'ı (25) bıçaklayarak öldürdü

Kuzenini bıçaklayarak öldürdü!
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:19

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Yarav ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeni Emrah Yarav arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup Yarav, elindeki bıçakla Emrah Yarav'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Yarav, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Yarav, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan Yakup Yarav ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yarav, tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #cinayet #kuzenini öldürdü #efeler cinayet
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