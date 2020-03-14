Lavantacılar birlik oluyor

Türkiye'de, ilk üretimi Isparta'nın Kuyucak köyünde başlayan, ardından başta Burdur olmak üzere birçok ilde yaygınlaşarak 10 bin dönümü aşan lavantanın üreticileri, Isparta merkezli Lavanta Üreticileri Birliği'ni (Lavanta Birlik) kuruyor.

Isparta ve Burdur'da haziran ayının sonlarında açan ve ağustos ayı ortalarına kadar yaklaşık iki ay mor görselliğiyle büyüleyen lavanta bahçelerini on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. İki ilde ekoturizm, parfümeri-kozmetik, gıda sanayilerinde önemli bir gelir kaynağına dönüşen lavantanın üreticileri, Türkiye genelinde Lavanta Birlik çatısı altında toplanıyor.

Türkiye'deki diğer üretici birlikleri Gülbirlik, Çaykur, Fiskobirlik, Marmara Birlik, Tariş benzeri yapılanmaya gidecek olan lavanta üreticilerinin birlik merkezi, Türkiye'de ilk lavanta üretiminin de başladığı Isparta'da olacak. Lavanta Birlik'in öncülüğünü, Isparta'daki MTM Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üstleniyor. Kooperatif adına, Lavanta Birlik'in kuruluş çalışmalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışma gruplarında yer alan MTM Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkan vekili de olan Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) Başkanı Barış Gümüş üstlendi.

Lavanta kokulu köyler

Isparta'nın gül ve lavanta üretimi başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin merkezi olduğunu belirten Barış Gümüş, son dönemde 'Lavanta Kokulu Köy' olarak tanınan Kuyucak'ın, lavanta bahçeleriyle Türkiye'nin gündeminde olduğunu kaydetti. Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerinin geçen yıl 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi aldığını belirten Gümüş, "Çok yakınındaki Burdur'da Öztürk Sarıca'nın özel girişimiyle yaptığı Akçaköy'de de çok büyük bir lavanta bahçesi var. Akçaköy'e de en az bu kadar insan ziyarette bulundu" dedi.

Merkezi ısparta

Isparta'daki Gülbirlik veya Türkiye'deki diğer üretici birlikleri gibi lavanta üreticilerini de tek çatı altında toplayacak bir birlik kurulmasını için çalışmalara başladıklarını açıklayan Gümüş, "Lavanta Üreticileri Birliği'ni de kuralım istiyoruz. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tıbbi ve aromatik bitkiler başlıklı tematik çalışma gruplarında, pazarda gördüğümüz gereklilerden kaynaklı Lavanta Üreticileri Birliğini Isparta merkezli kurmaya karar verdik" dedi.