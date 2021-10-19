Lise öğrencilerinin kavgası ölümle bitti

Aydın'daki lise arkadaşı iki öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki Boran Sönmez, 17 yaşındaki Z.K. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez arasında okulda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. İkili arasında tekrar başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.