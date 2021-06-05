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Liseli genç kız evinde intihar etti!

Muğla'da lise öğrencisi Berrin A. (18), av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti

Liseli genç kız evinde intihar etti!
05 Haziran 2021 Cumartesi 11:11

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Döğer Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berrin A., evde yalnız başınayken av tüfeğini başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yerde kanlar içinde bulduğu Berrin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Berrin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Berrin A.'nın intihar nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #intihar #lise öğrencisi intihar
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