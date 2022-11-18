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Lokantada hırsızlık! Güvenlik kamerasını inceleyince şok oldu!

Lokantada hırsızlık! Güvenlik kamerasını inceleyince şok oldu!
18 Kasım 2022 Cuma 09:58

Muğla Bodrum'da bulunan bir lokantada 600 TL para ve içi bozuk para dolu çanta çalındı. Güvenlik kamerası kaydını inceleyen dükkan sahibi ise hırsızın, daha önce yardım ettiği kişi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.


Olay, dün saat 07.00 sıralarında Konacık Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. lokanta işletmecisi Nilüfer Durmaz ve çalışanları sabah saatlerinde yemek hazırlamak üzere mutfağa girdi. O sırada lokantanın giriş bölümünde kimsenin olmadığını fark eden bir şüpheli içeri girdi. Bir süre etrafa bakan şüpheli, daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan 600 lira ve bozuk para çantasını alan şüpheli hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Durumu daha sonra fark eden Durmaz, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark edip, polise ihbarda bulundu.

Öte yandan, hırsızlık şüphelisinin daha önce lokantaya gelerek memleketine gitmik üzere yol parası istediği ve işletmeci Nilüfer Durmaz'ın da 20 TL verdiği öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #hırsızlık #lokanta
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