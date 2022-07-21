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Lüks sitedeki evleri kiralama bahanesiyle 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir sitedeki evlerin fotoğrafını kiralama vaadi ile internete koydu. Şüphelilerin 30 kişiyi 2 milyon TL dolandırdığı öğrenildi

Lüks sitedeki evleri kiralama bahanesiyle 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar!
21 Temmuz 2022 Perşembe 09:55

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir grup, Pinokyo adlı sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı. S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi, ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Tatil amaçlı kiralama yapanları yaklaşık 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını anlayan 30 kişi, durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2 günlük çalışma sonucunda O.E., O.E., S.Y. ve S.G.İ., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #pinokyo sitesi #dolandırıcılık
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