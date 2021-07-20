Lunaparka 16 günde iki saldırı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunapark çalışanı R.T., yanına gelen kişinin, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedikten sonra silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan R.T., hastaneye kaldırılırken, silah sesleri nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte lunaparktan ayrıldı. Aynı lunaparka 16 gün önce de saldırı düzenlenmişti

Olay, dün 23.45 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde bulunan lunapark içinde meydan geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli lunaparkta çalışan R.T.'nin yanına gelerek, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedikten sonra belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. R.T. ayak parmaklarından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Silah sesini duyan aileler çocuklarını alarak panik içerisinde lunaparktan ayrıldı. Lunaparkın ışıkları kapatılarak faaliyetine son verildi.

Saldırıda yaralanan R.T. ise işletme sahibinin aracıyla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

16 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

Polis ekipleri lunapark içerisinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada aynı lunaparka 16 gün önce de silahlı saldırıda bulunduğu ve işletme sahibi U.K.'nin (52) ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri iki saldırıyı da aynı şüphelinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtmali üzerinde duruyor. Araştırma sonucu saldırganın kaçtığı belirlenen Aktaş Mevkiinde helikopter desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.