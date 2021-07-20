ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN!
ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN!
0
BEBEK PENGUENE YOĞUN İLGİ!
BEBEK PENGUENE YOĞUN İLGİ!
0
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI!
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI!
0
ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
0

Lunaparka 16 günde iki saldırı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunapark çalışanı R.T., yanına gelen kişinin, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedikten sonra silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan R.T., hastaneye kaldırılırken, silah sesleri nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte lunaparktan ayrıldı. Aynı lunaparka 16 gün önce de saldırı düzenlenmişti

Lunaparka 16 günde iki saldırı!
20 Temmuz 2021 Salı 07:54

Olay, dün 23.45 sıralarında Sarıana Mahallesi'nde bulunan lunapark içinde meydan geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli lunaparkta çalışan R.T.'nin yanına gelerek, "Burada kimseyi çalıştırmayacağım" dedikten sonra belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. R.T. ayak parmaklarından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Silah sesini duyan aileler çocuklarını alarak panik içerisinde lunaparktan ayrıldı. Lunaparkın ışıkları kapatılarak faaliyetine son verildi.

Saldırıda yaralanan R.T. ise işletme sahibinin aracıyla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

16 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

Polis ekipleri lunapark içerisinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada aynı lunaparka 16 gün önce de silahlı saldırıda bulunduğu ve işletme sahibi U.K.'nin (52) ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri iki saldırıyı da aynı şüphelinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtmali üzerinde duruyor. Araştırma sonucu saldırganın kaçtığı belirlenen Aktaş Mevkiinde helikopter desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #lunapark saldırı #saldırı
Önceki Haber
Bakan Koca bayram uyarısı yaptı!
Sonraki Haber
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!
Ailesine bu notu bıraktı. Cansız bedeni göletten çıktı!
Ailesine bu notu bıraktı. Cansız bedeni göletten çıktı!
0
Düğünde acı olay! Kavga ölümle bitti!
Düğünde acı olay! Kavga ölümle bitti!
0
Turizm cennetine son bir haftada 100 bin araç giriş yaptı!
Turizm cennetine son bir haftada 100 bin araç giriş yaptı!
0
Nüfusu 5 katına çıktı. Belediye çalışanların izinlerini iptal etti!
Nüfusu 5 katına çıktı. Belediye çalışanların izinlerini iptal etti!
0
Kuşadası'nda yoğunluk başladı, plajlar doldu!
Kuşadası'nda yoğunluk başladı, plajlar doldu!
0
Aidat borçlarını panoya astı, şimdi 4 yıl hapsi isteniyor!
Aidat borçlarını panoya astı, şimdi 4 yıl hapsi isteniyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.