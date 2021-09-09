Maaşını çeken yaşlıları takip edip, paralarını çaldı

Denizli'de banka ATM'lerinden emekli maaşlarını çeken yaşlıları takip edip, tırnakçılık yoluyla ya da yolcu minibüslerinde ceplerinden paralarını çaldığı tespit edilen Vedat Konuk (40), jandarma tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Konak'ın 29 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), emekli maaşlarını çeken yaşlıların paralarının özellikle minibüslerde çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı şehir içi yolcu minibüslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, emeklilerin maaşlarını çalan kişinin Vedat Konak olduğunu tespit etti. 2 yaşlının emekli maaşını minibüste çaldığı tespit edilen Konak, JASAT ekibi tarafından Pamukkale ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu mal ve ticaret, yağma, şantaj, hırsızlık, suç işlemek amacı ile örgüt kurma suçlarından 29 ayrı suç kaydı bulunan Konak'ın banka ATM'lerinden maaşlarını çeken yaşlıları takip edip, tırnakçılık yoluyla ya da bindikleri minibüslerde ceplerinden paralarını çaldığı belirlendi.