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Maden işçilerini taşıyan servis devrildi, 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı

Maden işçilerini taşıyan servis devrildi, 9 yaralı
16 Nisan 2023 Pazar 21:42

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinin personelini taşıyan Cemil G'nin kullandığı 45 J 4386 plakalı midibüs, Eynez Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cemil G. ile 8 maden işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #soma #trafik kazası #manisa #Maden işçisi
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