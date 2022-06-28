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Maden mühendisi evinde ölü bulundu!

Manisa'da maden mühendisi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Enis Çetin, evinde ölü bulundu

Maden mühendisi evinde ölü bulundu!
28 Haziran 2022 Salı 10:30

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 35 yaşındaki maden mühendisi evinde ölü bulundu.
Güzelyurt Mahallesinde yaşayan Enis Çetin'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.
Evin kapısını çilingirle açtıran yakınları, Çetin'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi.
Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #maden mühendisi #ölüm #ölü bulundu
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