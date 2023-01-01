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Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!

Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!
01 Ocak 2023 Pazar 13:15

Manisa'da, yaklaşık 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan bir bankaya ait ATM cihazı, çevredekileri sevindirdi.  ATM başında merakla toplanan mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek atarak kutlama yaptı.

Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. ATM önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı. 

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.

Mahallelilerden Vedat Tekenli ise, "Mahalle halkı olarak muhtarımıza teşekkür ederim. Mahallemize ATM gerekiyordu. Muhtarımızda uzun zamandan beridir uğraşıyordu. Çok mutluyuz" diye konuştu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #atm #kutlama
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