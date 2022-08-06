Manisa Akhisar'a şehit ateşi düştü!

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında görev yapan askerlere taciz ateşi açılmış, Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin şehit olmuştu. Şehidin acı haberi ise Manisa Akhisar'da bulunan baba ocağına ulaştı

Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Kaan Peker ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Erhan Ergin (46) ile annesi Gülşah ve kız kardeşi Fatma Ergin gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.