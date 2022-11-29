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Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 25 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
29 Kasım 2022 Salı 10:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 13 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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