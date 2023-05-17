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Manisa'da 3 aracın karıştığı kaza: 12 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs, kamyon ve midibüsün karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Manisa'da 3 aracın karıştığı kaza: 12 yaralı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:14

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 08.30 sıralarında Akhisar-Manisa kara yolu Boğazhan mevkisinde minibüs, kamyon ve midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. M.Ş.'nin kullandığı 45 AIZ 969 plakalı minibüs, karşı yönden gelen U.A. idaresindeki 35 BFV 534 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Savrulan kamyon, yan şeritteki Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. 3 araç da yol kenarına savrularak durdu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #saruhanlı
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