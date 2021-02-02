Manisa'da 4 gencin ölümü ile ilgili sır perdesi aralanıyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobil yanında cansız bedenleri bulunan Serkan Zangal (23), kuzeni Ümit Zangal (20), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) ölümlerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Zengin ailesine ait bağ evinde toplanan gençlerden Ümit Zangal'ın henüz bilinmeyen nedenle boynunun kırılıp, hayatını kaybettiği, diğerlerinin de cesedi otomobile koyup, Bintepeler Akçeşme mevkisine götürdüğü ve burada av tüfeğiyle intihar ettikleri iddia edildi

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün ikindi namazının ardından Hacıbey Mahallesi'ndeki Kavala Camii'nde, Muharrem Zengin'in cenazesi ise dün ikindi vakti beklenmeden Kestelli Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Jandarma olay yerinden geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi.

ASKER UĞURLAMASINDA TOPLANDILAR

Gençlerin ölümündeki sır perdesi aralanmaya başladı. Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, gençler, 30 Ocak Cumartesi günü, öğle saatlerinde askere gidecek arkadaşlarının evinde toplandı.

CESEDİ OTOMOBİLE KOYUP TAŞIDILAR

Asker uğurlamasının ardından kalabalık dağılırken, Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın ile Serkan-Ümit Zangal kuzenler, babası zeytin tücarı olan Muharrem Zengin ile Zengin ailesine ait bağ evine gitti. İddiaya göre, 4 arkadaş, sabaha kadar eğlenip, Neşet Dalgın'ın 1 Şubat olan doğum gününü de kutladı. 4 arkadaştan Ümit Zangal, henüz belirlenemeyen nedenle boynu kırılarak hayatını kaybetti. Cesedi otomobile koyan 3 arkadaş da bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkisi'ne geldi.

TOPLU İNTİHAR ETTİLER

Ümit Zangal'ın cesedini, burada otomobilden indiren 3 arkadaş, içtikleri alkolün de etkisiyle sırayla tüfeği başlarına ateşleyerek, intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu, bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi. Olay yerinde bulunan tüfekte kullanılan fişeklerin Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu belirlendi

'BU NASIL OLUR ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Asker uğurlamasına katılan gençlerden Kestelli Mahallesi Muhtarı Ekrem Gürbüz'ün oğlu Güven Gürbüz (31), "Ölü bulunan arkadaşlarımızdan Muharrem Zengin ve Serkan Zangal'ı en son 17.00 sıralarında asker uğurlamasında gördüm. Mahallemizden bir arkadaşımız askere gidecekti. Orada toplandık. Yanında da Alaşehir ilçesinden 'Serkan' isminde bir arkadaşı vardı. O gün hep birlikte oturduk, sohbet ettik. Saat 16.30 sıralarında, hep birlikte çıkarak, askeri uğurlamak için Ahmetli'ye gittik. Saat 17.00'de askerimizi otobüse bindirip, uğurladık. Yanımızda, daha sonra ölü bulunan Muharrem ve arkadaşı Serkan da vardı. Ardından hep birlikte evlerimize dağıldık. Ben de mahalleye döndüm. Sonrasında olup, bitenlerden haberim yok. Babam aynı zamanda köyün muhtarı olduğu için olayı haber aldık. Durumu, hemen jandarmaya bildirdik. Olay yerine gittiğimizde dört ceset vardı. Şok olduk. 'Bu nasıl olur' anlamış değilim. Çünkü mahallemizde bugüne kadar hiç böyle bir olay yaşanmadı. Ölenler arasındaki Muharrem ve Serkan dışındakileri tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim. Asker uğurlamasında askere gidecek kişinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 5-6 kişiydik" diye konuştu.

'MÜZİK AÇIK OTOMOBİLLE DOLAŞIRLARKEN GÖRDÜM'

Ölü bulunan Muharrem Zengin'in kuzeni Ahmet Zengin (17) ise Neşat Dalgın'a ait otomobili, olayın yaşandığı pazar günü 04.10 sıralarında, yüksek ses müzik açık halde mahalle meydanında dolaşırken gördüğünü anlatarak, "En son asker uğurlaması eğlencesinde birlikteydik. Eğlendik, askerimizi Ahmetli'den uğurladık. Herkes ayrıldı. Saat 04.10 sıralarında kız arkadaşımla konuşuyordum. Sokaktan bir araba geçti, müzik sesini duydum. Çıkıp, baktığımda önce tanıyamadım. Otomobili gördüğümde onlar olduğunu anladım. Zaten o da onları son görüşüm oldu. Bir şeyden şüphelenmiyorum. Muharrem abi, düzgün bir insandı. Sizi burada görse, tanımadığı için mutlaka, 'Karnınız aç mı?' diye sorardı. Çok iyi bir insandı, kimse ile bir sorunu da yoktu" diye konuştu.