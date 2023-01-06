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Manisa'da acı olay! Baba ve oğlu su kuyusunda can verdi!

Manisa'da acı olay! Baba ve oğlu su kuyusunda can verdi!
06 Ocak 2023 Cuma 08:56

Manisa Salihli'de baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, su bulma amacıyla açılan 60 metrelik kuyuya düştü. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın sonunda baba ve oğulun cansız bedeni kuyudan çıkartıldı

Dün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde Aytuğ Demir’in, (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliği olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Oğlunun kuyuna düştüğünü gören baba Demir, oğlunu kurtarmak için arkasından kuyuya girdi. Baba ve oğlunun kuyuda mahsur kalması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE olmak üzere 100’den fazla ekip sevk edildi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma çalışmasının ardından 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaştı.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’da kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Ayrıca Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Ç, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #salihli #su kuyusu #ölüm #haber
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