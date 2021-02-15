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Manisa'da aile kavgası acı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa'da aile içinde çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da aile kavgası acı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
15 Şubat 2021 Pazartesi 08:56

Alınan bilgiye göre olay Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Süleyman Özcan, bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği eşi 41 yaşındaki Raziye Özcan'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Babasının annesini öldürdüğünü gören çiftin oğlu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan da bunun üzerine babasına bıçakla saldırdı. Daha sonra babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra da olay sırasında aynı odada bulunan babaannesi 82 yaşındaki Karanfil Özcan'ın vurdu.

Hüseyin Özcan, bir süre sonra da durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vurulan üç kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Özcan'ın da kendisini bıçakla yaraladığı ama durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Hüseyin Özcan'ın tedavisi sürerken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #aile kavgası #ölüm #cinayet
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