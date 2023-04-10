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Manisa'da aşevi aracının çarptığı 5 yaşındaki Kübra, öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye aşevine ait minibüsün çarptığı Kübra Kulçak (5), hayatını kaybetti.

Manisa'da aşevi aracının çarptığı 5 yaşındaki Kübra, öldü
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:38

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak'ta bir kaza meydana geldi. Serkan Çakıl'ın kullandığı Turgutlu Belediyesi Aşevi'ne ait 45 ZB 6673 resmi plakalı minibüs, sokakta oynayan Kübra Kulçak'a çarptı. Kübra, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kübra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, minibüsün şoförü Serkan Çakıl'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu
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