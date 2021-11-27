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Manisa'da bir çiftçi kendini astı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçilik yapan Ali I. (40), kendini evinin aydınlatma boşluğuna iple asarak intihar etti

Manisa'da bir çiftçi kendini astı!
27 Kasım 2021 Cumartesi 09:02

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali I.'den haber alamayan anne Hatice I., dün saat 17.00 sıralarında, oğlunun aynı bahçe içerisindeki evine gitti. Açık olan kapıdan giren Hatice I., oğlunun evin aydınlatma boşluğunda iple asılı cesedi ile karşılaştı. Hatice I., komşularının da yardımıyla durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali I.'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ali I.'nın cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #intihar #çiftçi intihar #ölüm
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