Manisa'da bir kişi evinde ölü bulundu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.



Esentepe Mahallesi 1 No'lu Çamlıbel Caddesi üzerindeki müstakil bir evde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Şaban Yıldırım'dan bir süredir haber alamayan komşuları, evine gitti.

Yıldırım'ın hareketsiz halde yattığını gören komşular, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Yıldırım'ın cesedinin yanında ve bahçesinde bulunan ve sahte içki olduğu değerlendirilen boş şişeler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.