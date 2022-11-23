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Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu

Manisa'da nakliyecilik yaptığı öğrenilen 45 yaşındaki Hüseyin Tarım kamyonetinde ölü bulundu. Tarım'ın boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
23 Kasım 2022 Çarşamba 14:33

Bağ budamaya giden işçiler, sabah saatlerinde Kır mevkisinde 3 çocuk babası Hüseyin Tarım'ın boynundan kamyonetine bağlı şekilde, kanlar içinde buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tarım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Tarım'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tepeköy Mahallesi'nde oturan Hüseyin Tarım'ın, özel bir şirkette nakliyecilik yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #ölüm #haber
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