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Manisa'da bulunan bir otelde dehşet anları: 4 kişi yaralandı!

Manisa'da bulunan bir otelde dehşet anları: 4 kişi yaralandı!
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:51

Manisa'da otelde dehşet anları! Manisa'da bulunan bir otele gelen üç kişi ile otel sahibinin kardeşi Ömer E. arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan otel sahibi ise elinde iki tabanca ile birlikte olay yerine koştu. Olayda Ömer E. bıçakla yaralanırken, otel sahibi Ahmet E. de 3 kişiyi vurduktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, 26 Aralık saat 03.30’da Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G., Ahmet E.'ye ait otele geldi. Bu sırada lobide oturan Ahmet E.'nin kardeşi Ömer E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birdal B. belinden çıkarttığı tabancayı Ömer E.'ye doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Ömer E., bıçakla bacağından yaralandı. Otel odasındaki Ahmet E., duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşup, art arda ateşledi. Ahmet E., olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından göğsünden ağır yaralanan Birdal B., Hakan İ., Serhat G. ile Ömer E. bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Serhat G. ve Ömer E.'nin tedavilerinin ardından dün taburcu edildiği, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI ŞİKAYETİ

Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otel lobisinde oturan Ömer E. (39) Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G. arasında çıkan kavga sonucu arbede yaşandığı ve otel odasında duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşan Ahmet E.'nin art arda ateş ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan yaşanan olaydan 1 gün önce otel sahibi Ahmet E.'nin, otomobiline kurşun sıkıldığı gerekçesiyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde can güvenliği olmadığı yönünde ifade verdiği ortaya çıktı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #otel #kavga #haber
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