ARTIK DAHA ÇOK KAYGILIYIZ!
ARTIK DAHA ÇOK KAYGILIYIZ!
0
VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
0
MAÇTA SKANDAL OLAY!
MAÇTA SKANDAL OLAY!
0
TWITTER'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN KİŞİ...
TWITTER'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN KİŞİ...
0

Manisa'da bulunan Marmara Gölü kurudu

Manisa'nın kuş cenneti Marmara Gölü, son 2 yıldaki kuraklık nedeniyle kurudu. Göldeki kayıklar karaya oturdu. Zemininde derin yarıkların oluştuğu ve göçmen kuşlarının terk etmeye başladığı gölde, inekler otlamaya başladı

Manisa'da bulunan Marmara Gölü kurudu
17 Ağustos 2021 Salı 16:23

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.

Gölün kurumaması için çok çalıştıklarını fakat başaramadıklarını dile getiren Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef gölümüz kurudu. Kum çayı önceden buraya dökülerek, gölü besliyordu. Hiçbir zaman göl, bu seviyeye gelmemişti. Gördes barajı yapılınca, Kum çayının oraya dökülmesi sağlandı. Gölün beslenmesi bitti. Manyas Gölü'nden sonra binlerce çeşit kuş türünün barındığı ve bölge halkının balıkçılıkla geçimini sağladığı göl her geçen gün çekildi. Su çekile çekile 90 bin metrekareden, 45 bin metrekareye kadar düştü. Derinliği ise 8 santimetre bile değil" diye konuştu.

‘BALIKÇILIK BİTTİ, GÖÇ BAŞLADI’

Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, "Gölümüz son 2 senedir yaşanan kuraklıklardan dolayı, gerekli önlemlerin alınmamasıyla bu hale geldi. Son 2 senedir kurumaya yüz tutmuştu, bu sene de tam anlamıyla kurudu sayılır. Şu an yüzde 5'lik kısmında su kaldı, göl ile ilgilenen yok. Mahallemizin yüzde 80'i balıkçılıkla geçiniyordu. Çevre mahallelerde de balıkçılık yapan çok insan vardı. Şu anda su olmadığı için insanlar mağdur olmaya başladı. Olumsuz etkileri de görülmeye başlandı. Mahallemizden şu an yavaş yavaş göç başladı" diye konuştu.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Tekelioğlu Mahallesi sakinlerinden Bülent Erefe, "Göl kurudu, çare arıyoruz. Balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Şu an göl kuruduğu için boştayım. Yapacak bir şeyim yok, bu şekilde devam ederse göç etmeyi düşünüyorum. İl merkezine giderek bir iş bulup çalışacağım" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #marmara #marmara gölü #kuraklık
Önceki Haber
İzmirli depremzedeler isyan etti: Ayrımcılık yapılıyor!
Sonraki Haber
Manisa'da bulunan Marmara Gölü kurudu
Yangın bölgesinden kaçıyordu, otomobilin altında can verdi!
Yangın bölgesinden kaçıyordu, otomobilin altında can verdi!
0
17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
0
Kayıp avukat ölü bulundu!
Kayıp avukat ölü bulundu!
0
Aracın çarptığı çift hayatını kaybetti!
Aracın çarptığı çift hayatını kaybetti!
0
Kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı!
Kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı!
0
Cinayet şüphelisi canlı yayın yaptıktan sonra teslim oldu!
Cinayet şüphelisi canlı yayın yaptıktan sonra teslim oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.