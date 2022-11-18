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Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü, kayıplara karıştı!

Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü, kayıplara karıştı!
18 Kasım 2022 Cuma 09:41

Manisa Saruhanlı'da evi terk eden eşinin peşinden kayınpederinin evine giden Salih G., dehşet saçtı. Salih G., pompalı tüfekle gittiği evde kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve kayınbiraderi Kemal Güçlüer'ı öldürdü. Daha sonra kaçan Salih G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek köyünde meydana geldi. 10 yıllık evli olan 2 çocuk annesi Gönül G., öğlen saatlerinde eşi Salih G. ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti. Salih G., iddiaya göre eşi ile konuşup, barışmak için akşam saatlerinde aynı zamanda akrabası olan kayınpederi Veysel Güçlüer'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih G., evinden pompalı tüfeğini alıp bir kez daha kayınpederinin gitti. Damadın yeniden geldiğini görünce kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve kayınbiraderi Kemal Güçlüer dışarıya çıktı.

Kapı önünde bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından Salih G., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle akrabalarına ateş açarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurduktan sonra kaçan cinayet şüphelisi Salih G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #cinayet #ölüm #haber
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