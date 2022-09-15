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Manisa'da feci ölüm! Üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti!

Manisa'nın Salihli ilçesinde dengesini kaybedip, üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi Kamil Ertuğrul (49), hayatını kaybetti

Manisa'da feci ölüm! Üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti!
15 Eylül 2022 Perşembe 11:00

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Kamil Ertuğrul, kuruyan üzümleri sergiden kaldırmaya gitti. Üzüm kaldırma makinesi ile ürün toplamaya başlayan Ertuğrul, bir anda dengesini kaybedip, makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Kamil Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Makineden çıkarılan Ertugrul’un cansız bedeni, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #üzüm kaldırma makinesi #ölüm #çiftçi ölüm
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