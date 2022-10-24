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Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:52

Manisa Sarıgöl'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan kardeşler 8 yaşındaki Asiye Korkmaz ve 1 yaşındaki Elif Ebrar Korkmaz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı
 

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Alaşehir- Denizli kara yolu Dindarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Buldan yönüne giden Bilal Bozkurt’un (35) direksiyon kontrolünü yitirdiği 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada, sürücü Bilal Bozkurt ile eşi Pervin (28) ve oğlu Muhammed Ali Bozkurt (9), akrabaları Filiz Korkmaz (49), onun çocukları Furkan (13), Asiye ve Elif Ebrar Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar Korkmaz kardeşler, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Araçtakilerin, Alaşehir'den akrabalarını ziyaret ettikten sonra Aydın'daki evlerine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Aydın'a gönderilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #trafik kazası
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