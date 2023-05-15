YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
0
Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın
Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın
0
CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
0
Sinan Oğan: Türkiye'nin krize girmemesi için sorumluğu alacağız
Sinan Oğan: Türkiye'nin krize girmemesi için sorumluğu alacağız
0

Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşçayı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yener (22) yönetimindeki 45 AU 908 plakalı motosiklet ile Gonca B. yönetimindeki 45 ACN 715 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Doğan K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Yener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #salihli #manisa
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın
Sonraki Haber
Roman müzisyenler müzede konser verdi, ziyaretçiler dans etti
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Adalet Sarayı hakkında dikkat çeken açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Adalet Sarayı hakkında dikkat çeken açıklama
0
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı
0
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu
0
Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş
Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş
0
Soma maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde mezarlık ziyareti
Soma maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde mezarlık ziyareti
0
Afyonkarahisar'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonuna 79 tutuklama
Afyonkarahisar'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonuna 79 tutuklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.