Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşçayı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yener (22) yönetimindeki 45 AU 908 plakalı motosiklet ile Gonca B. yönetimindeki 45 ACN 715 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Doğan K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Yener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.