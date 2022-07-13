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Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:41

Selim S.’nin (48) kullandığı 07 N 2046 plakalı otomobil Üçpınar Mahallesinde karşı yönden gelen Sami Özgün (70) idaresindeki 45 AAT 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede sürücü Özgün’ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, aynı araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen yolcu Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #kaza #trafik kazası #ölüm #yunusemre kaza
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