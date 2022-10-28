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Manisa'da iki kardeşin evleri kül oldu!

Manisa'nın Kula ilçesinde, yan yana oturan iki kardeşin tek katlı evleri, misafirlikte oldukları sırada alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki kardeşin evi küle döndü

Manisa'da iki kardeşin evleri kül oldu!
28 Ekim 2022 Cuma 09:23

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde iki kardeşe ait yanyana iki evde çıktı. Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik tek katlı evlerde çıken yengını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, iki ev de alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında, her iki ev de tamamen yanarak küle döndü.

Öte yandan, evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte olduğu ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, evlerinin yandığını öğrenen aileler, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #yangın #haber
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