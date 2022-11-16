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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
16 Kasım 2022 Çarşamba 11:56

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, D-565 İzmir- İstanbul Yolu İlyaslar Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.H. (47) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Ö.K.'nin (47) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince kurtarıldı. Sağlık görevlileri, otomobillerde bulunan F.B. (79) ve R.A.'nın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralı sürücüler A.H. ve Ö.K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ş.Y. (30), F.Y. (48) ve F.G. (48), Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H. ve Ş.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #trafik kazası #ölüm #haber
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