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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücünün 16 yaşında ve alkollü olduğu öğrenildi

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
29 Mayıs 2022 Pazar 07:52

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk(31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y.(16) ve İbrahim Öztürk'ü (31) yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürk(41) ve Burakcan Öztürk(22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kula #trafik kazası #ölüm
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