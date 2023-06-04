Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı

Hande Nur A'nın (25) kullandığı 45 B 2020 plakalı otomobil ile Edip K. (44) idaresindeki 45 AEB 367 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde 19 Mayıs Bulvarı ile Ingolstadt Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Edip K. ile aynı otomobildeki yolcular Dilan K. (20) ve 7 yaşındaki Yusuf K. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.