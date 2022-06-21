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Manisa'da kanal çalışmasında göçük: 2 kişi öldü!

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte İdris Akova ve Celal Geyik hayatını kaybetti

Manisa'da kanal çalışmasında göçük: 2 kişi öldü!
21 Haziran 2022 Salı 09:05

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gölmarmara Orman İşletme Şefliği'nin yangın göletine su sağlamak amacıyla yapılan su kanalı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında görevli olan Mehmet Gezici, İdris Akova ve Celal Geyik, göçük sırasında tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personeller sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasında Mehmet Gezici yaralı halde göçük altından çıkarıldı. İşçilerden İdris Akova'nın da cansız bedenine ulaşılırken, toprak yığını altında kalan Celal Geyik'i kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi. 

7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #göçük #ölüm #gölmarmara göçük
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