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Manisa'da kayıp kadın ölü bulundu!

Manisa Turgutlu'da evinden kekik toplamak için ayrılan 82 yaşındaki Hürü Çetin, dere içerisinde ölü bulundu

Manisa'da kayıp kadın ölü bulundu!
20 Aralık 2022 Salı 09:50

Turgutlu'da yaşayan Hürü Çetin, önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında kekik toplamak için evinden ayrıldı. En son Yukarı Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı Mevkisinde görüldüğü tespit edilen Çetin'den akşam saatlerine kadar haber alınamadı. Durumundan şüphelenen yakınları, mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz ve mahalle sakinleri ile birlikte Hürü Çetin için çevrede arama çalışması yaptı. Sonuç alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine de bildirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle mahalle ve civarında arama çalışmasını genişletildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da arama çalışmalarını takip etti.

ACI HABER GELDİ

Arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün saat 17.00 sıralarında Kız Atlayan Deresinde kayalıklar üzerinde Hürü Çetin'in cansız bedenini buldu. Arama çalışmalarına katılan Çetin'in yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Çetin'in cansız bedeni AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Hürü Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #ölüm
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