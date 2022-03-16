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Manisa'da kaza: 1 kişi öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü inşaat firması sahibi Fırat Erkul (33), yaşamını yitirdi

Manisa'da kaza: 1 kişi öldü
16 Mart 2022 Çarşamba 15:21

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Ankara-İzmir yolu Caferbey Mahallesi kavşağında meydana geldi. Salihli'den İzmir'e giden Fırat Erkul'un kullandığı 45 AAH 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Erkul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkul'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Erkul'un, ilçede faaliyet gösteren inşaat firmasının sahibi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #trafik kazası #ölüm
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