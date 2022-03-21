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Manisa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

21 Mart 2022 Pazartesi 09:26

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kamyonet kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücüsü ise yaralandı

Alihan G.'nin (25) kullandığı 64 BR 393 plakalı et ürünleri taşıyan kamyonet, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden Aydın B. (40) idaresindeki 10 ABT 460 kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan yolcu Ramazan G'nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan G'nin cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralı kamyonet sürücüsü Alihan G, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Aydın B. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne bir süre duran ulaşım, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #trafik kazası #ölüm
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