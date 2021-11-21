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Manisa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sultan Helva (25) yaşamını yitirdi, eşi Emin Helva (26), yaralandı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
21 Kasım 2021 Pazar 08:46

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Salihli'ye bağlı Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmetli'den Salihli yönüne gitmekte olan Emin Helva yönetimindeki 35 PFU 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp, takla attı.

Otomobil sürücüsü Emin Helva ve yanındaki eşi Sultan Helva yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Takla atan otomobilden çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada, ağır yaralanan Sultan Helva, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Emin Helva'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #salihli kaza #trafik kazası #ölüm
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